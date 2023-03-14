Подмосковье 14 марта 2023, 15:31 Жителей Подмосковья предупредили об изменении в расписании поездов на Киевском направлении 18 марта

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График движения пригородных поездов на Киевском направлении будет скорректирован 18 марта. В Минтрансе Подмосковья пояснили, что это необходимо для модернизации системы управления движением на участке Лесной Городок — Аэропорт в рамках создания МЦД-4.

В этот день, с 00:00 до 23:59, на участке от Лесного Городка до Толстопальцево будет закрыт путь на Москву, поезда будут следовать в реверсивном режиме. Отмечается, что интервалы движения увеличатся до полутора часов. Для пассажиров будут работать компенсационные автобусы.

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Для поездки на автобусе необходимо предъявить проездные документы на пригородные поезда, действительные на данном маршруте. Пассажиров информируют, что фактическое время отправления транспорта будет зависеть от дорожной ситуации на маршруте следования.

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Подробно ознакомиться с расписанием транспорта можно на сайте ЦППК.

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