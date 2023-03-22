Подмосковье 22 марта 2023, 11:19 Жителей Подмосковья предупредили об изменении расписания поездов Киевского направления в конце марта

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График движения пригородных поездов на Киевском направлении скорректировали с 25 по 26 и с 29 по 31 марта. У некоторых поездов изменятся расписание и режим остановок. Больше всего остановок отменят на станциях Поклонная и Солнечная при движении на Москву.

Работы будут проводить для реализации проекта МЦД-4. Они пройдут в выходной день — во время наименьшего пассажиропотока.

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С 13:00 25 марта до 16:00 26 марта на участке Поклонная — Солнечная пройдут работы по модернизации системы управления движением. С 14:20 29 марта до 01:20 30 марта и с 14:20 30 марта до 01:20 31 марта будет проводиться проверка и регулировка работы систем сигнализации на участке Киевский вокзал — Солнечная.

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Также 25 марта с 13:00 и до окончания движения будет закрыт один путь из Москвы, поезда будут следовать по двум другим путям, а 26 марта до 16:00 не будет движения по двум путям, составы будут следовать по оставшемуся пути в реверсивном режиме.

Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно на официальном сайте компании, а также в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что территории 20 станций на МЦД-3 и МЦД-4 благоустроят в Подмосковье до конца года.

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