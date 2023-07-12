Подмосковье 12 июля 2023, 18:16 Жителей Подмосковья предупредили об изменении расписания некоторых электричек с 14 по 16 июля АО "Центральная ППК"

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График движения пригородных поездов на МЦД-1, Белорусском и Савеловском направлениях изменится с 14 по 16 июля. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.

Корректировки необходимы для проведения работ по смене стрелочного перевода. Так, с 20:15 14 июля до 06:15 15 июля и с 19:10 15 июля до 05:10 16 июля будут поочередно закрываться главные пути на станции Катуар.

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В это время часть дальнепригородных электропоездов проследует от и до Лобни. На Савеловском направлении с 19:00 до 22:00 интервалы движения поездов увеличатся до 30 минут, а после 23:00 не будет движения на Москву. Последний поезд с Савеловского вокзала отправится в 00:36. Поезда из Москвы отправятся с Белорусского вокзала в 00:42.

Жители Подмосковья могут ознакомиться с актуальным расписанием электричек на сайте.

Ранее об открытии МЦД-3 и МЦД-4 в Подмосковье рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Так, с сентября перерывы между электричками сократятся до шести минут вместо 20.

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