Жителей Подмосковья предупредили о затруднении в движении электричек Курского направления 27 июня

В 21.10 сегодня на станции Люблино совершил вынужденную остановку электропоезд.

Движение поездов Курского направления в сторону Москвы и области, а также МЦД-2 в связи с этим в настоящее время затруднено. Причины произошедшего устанавливают.

Московская железная дорога сообщает о том, что все необходимые меры для стабилизации графика движения поездов приняты.

МЖД приносит пассажирам свои извинения за доставленные неудобства.