27 июня 2022, 21:46
Жителей Подмосковья предупредили о затруднении в движении электричек Курского направления 27 июня
В 21.10 сегодня на станции Люблино совершил вынужденную остановку электропоезд.
Движение поездов Курского направления в сторону Москвы и области, а также МЦД-2 в связи с этим в настоящее время затруднено. Причины произошедшего устанавливают.
Московская железная дорога сообщает о том, что все необходимые меры для стабилизации графика движения поездов приняты.
МЖД приносит пассажирам свои извинения за доставленные неудобства.