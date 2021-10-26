Жителей Подмосковья предупредили о закрытии МФЦ на время нерабочих дней

Подмосковные МФЦ закроют для посещения с 28 октября по 7 ноября. Но в 55 офисах смогут оказать услугу государственной регистрации смерти.

Как отметил глава Мингосуправления региона Максим Рымар, онлайн-предоставление услуг не изменится.

Большинство региональных и муниципальных услуг жители смогут оформить онлайн Максим Рымар.

Очно предоставят только свидетельство о смерти. Остальные государственные услуги доступны онлайн на областном сайте uslugi.mosreg.ru или едином российском портале gosuslugi.ru.

Жители Московской области смогут задать вопросы по номеру горячей линии 122. Диспетчеры подскажут, как можно получить нужную государственную услугу.

Список всех МФЦ, в которых оформят свидетельство о смерти в период с 28 октября по 7 ноября, доступен по ссылке.