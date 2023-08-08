Подмосковье 08 августа 2023, 21:23 Жителей Подмосковья предупредили о возможном выходе лосей на дороги Фото Андрея Сухарева

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Минэкологии Московской области сообщило о начале гона у лосей. Ведомство предупредило жителей региона о возможном выходе животных на проезжую часть.

Период размножения сохатых закончится к началу октября. В это время лоси ведут себя агрессивно.

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«Хоть эти крупные животные являются растительноядными, они могут представлять опасность для человека, поэтому при походе в лес нужно быть внимательным. Кроме того, в период размножения звери могут чаще выходить на автотрассы», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

При встрече с лосями в лесу следует держаться от них на безопасном расстоянии. Водителям следует соблюдать скоростной режим в местах, где обычно животные выходят на дорогу. Их обозначают знаком «Дикие животные». Вечером и новью нужно включать противотуманные фары с рассеивающимся светом.

При аварии с животными вина будет за водителем. Так как звери никому не принадлежат, ущерб нужно будет возместить государству. Чаще всего лоси выходят на дорогу на Минском шоссе, трассе М-9 Балтия и МБК — А108, А-100 Можайское шоссе и дороги общего пользования в Волокодамске, Можайске, Шаховской и Наро-Фоминске.

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