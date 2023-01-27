Подмосковье 27 января 2023, 17:01 Жителей Подмосковья предупредили о возможном смещении сроков доставки январских платежек за ЖКХ

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Жителей Московской области предупредили о возможных задержках в доставке коммунальных счетов за январь. Абоненты могут получить платежки на один-два дня позже привычных сроков.

В «МосОблЕИРЦ» напомнили, что в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» электронные счета приходят быстрее физических счетов.

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Через онлайн-сервисы можно оплатить счет и передать показания. В разделе «Умная платежка» видны тарифы, нормативы, правила начислений и их детализация.

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