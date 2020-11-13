Жителей Подмосковья предупредили о тумане и гололедице

В Московской области утром 13 ноября ожидаются неблагоприятные погодные условия. Дороги окутает туман, видимость станет хуже, местами возможна гололедица.

Предупреждение опубликовала пресс-служба подмосковного ГУ МЧС на сайте ведомства со ссылкой на прогноз Центрального УГМС.

«С 03:00 до 10:00 13 ноября местами <…> ожидается туман с ухудшением видимости до 300-500 метров, местами гололедица», — подчеркнули в ведомстве.

В МЧС напомнили, что при тумане может быть затруднение движение транспорта, а вероятность дорожно-транспортных происшествий увеличивается.

Пешеходам рекомендовали быть предельно внимательными при переходе дорог и улиц, а водителям — снизить скорость, максимально строго соблюдать ПДД и включить противотуманные фары.

В условиях гололедицы неопытным водителям лучше воздержаться от поездок за рулем, а всем участникам дорожного движения — соблюдать особую осторожность на перекрестках и пешеходных переходах. Не стоит выезжать на дороги, если на автомобиле до сих пор стоят летние шины.