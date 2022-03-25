Жителей Подмосковья предупредили о снеге и штормовом ветре на выходных

Резкое похолодание придет в Подмосковье в воскресенье. Ожидаются снег, метель, а порывы штормового ветра будут достигать 23 метров в секунду.

В Минтрансе Подмосковья водителей и пешеходов призвали быть предельно внимательными на дорогах. Из-за снижения температуры возможна гололедица.

В предстоящие выходные из-за атлантического циклона вернется зима Минтранс Подмосковья.

Однако в субботу температура воздуха еще будет плюсовой — местами до +9 градусов. На следующий день жители ощутят пришедший холодный атмосферный фронт.

«На дорогах возможно образование гололедицы, поэтому по-прежнему рекомендуем автомобилистам не менять резину», — сообщили в Минтрансе.

Водителей призвали не парковать машины под деревьями и шаткими конструкциями. Особенно внимательными нужно быть на съездах, поворотах, мостах и рядом с пешеходными переходами.

Ранее метеоролог Александр Шувалов сообщил, что теплая и ясная погода вернется в столицу примерно через неделю.