Жителей Подмосковья предупредили о сильных туманах

Сильные туманы образовались в ряде районов Подмосковья. Они могут значительно ухудшить видимость на дорогах. Причиной этого стало усиление морозов в регионе. Об этом в своем Instagram рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Местами очень сильные туманы с ухудшением видимости. В Домодедове — до 200 метров, в Жуковском — до 50 метров», — написал Тишковец.

В качестве еще одной причины возникновения туманов он назвал радиационное выхолаживание воздуха.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что канун Нового года в Москве обойдется без сильных морозов, такая же погода будет и 1 января. Температурный фон в столице окажется на два градуса выше климатической нормы. В новогоднюю ночь будет порядка 10 градусов мороза, днем 1 января не ниже -7.

При этом терапевт Александр Карабиненко предупредил, что морозный воздух может быть вредным для дыхательных путей, поскольку повреждает их. Самые частые симптомы поражения морозом — это болевые ощущения в горле и кашель.