Жителей Подмосковья предупредили о штормовом ветре в течение суток

В течение суток в Подмосковье ожидается сильный ветер. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

«В Московской области в ближайший час с сохранением до конца суток 25 апреля ожидается усиление ветра порывами 13-18 метров в секунду», — передал ТАСС слова представителя ведомства.

В связи с этим сотрудники МЧС посоветовали жителям оставить машины в гаражах. Или припарковать транспорт вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. В ведомстве призвали пешеходов обходить шаткие строения и дома с неустойчивой крышей, а также избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска. К ним относятся мосты, эстакады, трубопроводы, линии электропередачи, потенциально опасные промышленные объекты.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее предупредил, что ночные заморозки вернутся в столицу и Московскую область на 26–28 апреля. В ночь на понедельник и вторник прогнозируется -1…+1 градус, в ночь на среду будет -1…+4 градуса, а в ночь на четверг воздух прогреется до +1…+6.