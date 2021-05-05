Жителей Подмосковья предупредили о штормовом ветре 6 мая

Подмосковное МЧС рассказало жителям региона о возможном штормовом ветре 6 мая. Экстренное предупреждение ведомство отправило на телефоны граждан.

В подмосковном МЧС жителям рассказали о сильном ветре, скорость которого может достигать 20 метров в секунду. Штормовое предупреждение будет действовать в регионе 6 мая.

Жителям посоветовали оставаться дома из-за порывистого ветра, а также не ставить машины под деревьями. Если пришлось выйти на улицу, лучше обходить шаткие строения, рекламные щиты, избегать мостов и линий электропередачи.