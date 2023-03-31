31 марта 2023, 18:50
Жителей Подмосковья предупредили о шестибалльных пробках на дорогах вечером 31 марта
Минтранс Подмосковья информирует жителей о загруженности дорог вечером 31 марта. Заторы начались на час раньше. Так, пробки могут увеличиться до шести-семи баллов.
Основные затруднения движения наблюдаются на центральных улицах Красногорска, Химок, Королева и Лобни. Кроме того, дороги сильно загружены на Пятницком, Рублево-Успенском, Можайском, Каширском, Володарском, Новорязанском и Горьковском шоссе.
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Жителям напоминают, что ночью в регионе ожидается гололедица на фоне отрицательных температур. В выходные будет пасмурная погода. В связи с этим водителей просят быть аккуратными на поворотах, мостах, эстакадах и путепроводах, а также избегать резких маневров.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил разобраться с лужами на дорогах, прежде чем проводить ямочный ремонт. В противном случае, по его словам, это будет «мартышкин труд».
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