Жителей Подмосковья предупредили о резком усилении ветра

В Московской области в ближайшее время ожидается резкое усиление ветра. Отдельные порывы будут достигать 20 метров в секунду, местами уже началась метель.

Экстренное предупреждение в связи с ухудшением погоды распространила пресс-служба ГУ МЧС по Подмосковью. Оно будет действовать до 10:00 утра субботы.

«В период с 23:30 14 января до 10:00 15 января в Московской области ожидается усиление северо-западного ветра с порывами 15-20 метров в секунду», — отметили в ведомстве.

Жителям региона спасатели рекомендовали вовремя убрать вещи из дворов и с балконов домой. Автомобили рекомендуется поставить в гараж, а если такой возможности нет — то не парковаться в близости от деревьев и тех конструкций, которые могут быть плохо закреплены. Пешеходам посоветовали не ходить возле шатких строений и домов с неустойчивой кровлей.

Ранее жителей всего Московского региона предупредили, что после недолгой оттепели в столицу и область возвращаются зимние морозы. Похолодание начнет ощущаться уже 15 января, температура местами опустится до -7 градусов.