Жителей Подмосковья предупредили о резком похолодании

В Московской области 14 февраля ожидается снижение температуры воздуха на семь и более градусов. Об этом рассказали в региональном главке МЧС со ссылкой на прогноз Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Из-за резкого похолодания возрастает вероятность возникновения техногенных пожаров по причине нарушения правил эксплуатации электробытовых приборов, нарушения правил эксплуатации газового оборудования, использования самодельных нагревательных устройств и нарушения правил пожарной безопасности.

Поэтому в МЧС призвали не использовать неисправные электроприборы и устройства, провода которых имеют повреждения. Также нельзя использовать самодельные электронагревательные приборы и предохранители, устанавливать электроприборы рядом со сгораемыми предметами и материалами.

Также на длительное время нельзя оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы и подключать несколько приборов к одной розетке с помощью переходной вилки.

Из-за снегопада и гололедицы «желтый» уровень опасности в Москве и Московской области продлили до вечера 15 февраля.