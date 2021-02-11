Жителей Подмосковья предупредили о рекордном снегопаде и попросили пересесть на общественный транспорт

В Московской области в ближайшие дни выпадет рекордное количество снега за последние несколько лет. Подмосковных водителей попросили с 11 по 14 февраля отказаться от поездок на личном транспорте.

«По прогнозу погоды мы ожидаем рекордное количество снега за последние несколько лет. Должно выпасть примерно 40% месячной нормы, мы ждем до полуметра снега в период с 11 по 14 февраля. Привели в режим усиленной готовности все службы. Подготовлено около 6200 единиц техники. На уборку общественных территорий, дворов и дорог выйдут около 25 тысяч дворников и рабочих», — сообщил «360» министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Как рассказал министр, в первую очередь будут убирать от снега дороги, чтобы общественный транспорт мог без проблем курсировать. Также оперативно планируется очищать подъезды к вокзалам и автостанциям.

«После этого рабочие приступят к уборке основных территорий. Планируем, что все будет выполнено в срок. Хочу обратиться к жителям с просьбой в период с 11 по 14 февраля, в выходные дни, воздержаться от поездок на личном транспорте и пересесть на общественный, чтобы коммунальные службы выполнили свою работу максимально быстро», — добавил Гержик.

Накануне последствия ночного снегопада в Подмосковье устраняли три тысячи машин и 17 тысяч человек.