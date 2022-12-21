Подмосковье 21 декабря 2022, 00:16 Жителей Подмосковья предупредили о распространенных схемах мошенничества в Сети

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Жителей Подмосковья призвали быть особенно внимательными при оформлении заказов и получении прочих услуг в интернете в преддверии новогодних праздников. Главное управление региональной безопасности Московской области напомнило о самых распространенных схемах мошенников.

Сайты-двойники известных магазинов

Получив сообщение со ссылкой на очень выгодное предложение, не спешите вводить данные своей карты — это может быть фишинговый сайт. Часто, чтобы получить огромную скидку, подарок или бонус, пользователя просят заплатить символическую сумму. Конечно, после оплаты деньги бесследно исчезают.

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Выигрыш в новогодней лотерее

Если вам сообщают о выигрыше и получить его можно сразу — нужно только ввести данные своей банковской карты по персональной ссылке, то скорее всего, это сайт несуществующей компании или фишинговый сайт-двойник. Никогда не вводите данные банковской карты на сомнительных сайтах и всегда перепроверяйте информацию, которая затрагивает ваши финансы!

Поддельные билеты на детские новогодние елки

Чаще всего такие мошенники ищут покупателей в соцсетях или на родительских форумах, предлагая купить у них билеты с очень хорошей скидкой. Покупая билеты у незнакомых людей, вы рискуете приобрести подделку. Покупайте билеты только в кассах или на официальных сайтах мест проведения мероприятий.

Поддельные сайты отелей и горнолыжных курортов

Оплатив проживание или доступ к подъемникам на фейковом сайте, можно лишиться денег и предоставить свои персональные данные мошенникам. Лучше отказаться от оплаты, если платеж предлагается совершить на карту или электронный кошелек, а на странице оплаты используется незащищенный протокол http://.

Деньги от государства

Часто мошенники пишут, что в конце года вам положены выплаты от государства — чтобы их получить, необходимо ввести данные своей банковской карты по ссылке. Следует помнить, что выплаты положены некоторым категориям граждан, но их получают после предоставления набора документов и оформления заявки на сайтах госуслуг или Федеральной налоговой службы.

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