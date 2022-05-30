Жителей Подмосковья предупредили о появлении ложных опят в лесах на 1,5 месяца раньше

Ложные опята появились на полтора месяца раньше срока в лесах Подмосковья. Жителей региона предупредили об опасности таких грибов. Об этом сообщило РИАМО со ссылкой на пресс-службу комитета лесного хозяйства Московской области.

В ближайшее время в Подмосковье должен наступить грибной сезон, однако ложные опята уже появились в лесах. Отличить их можно по отсутствию характерных колец на ножке. В пресс-службе отметили, что собирать стоит только те грибы, в которых вы уверены на 100%. В противном случае можно отравиться или же испортить вкус всего блюда.

«Одними из первых летне-осенних грибов появляются ложные опята — это название нескольких видов ядовитых или несъедобных грибов, внешне похожих на съедобные. В этом сезоне они появились на полтора месяца раньше своего привычного календарного срока», — сообщил председатель комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов.