Подмосковье 04 сентября 2023, 06:30 Жителей Подмосковья предупредили о похолодании водоемов ГКУ МО "Мособлпожспас"

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В начале сентября в Подмосковье зафиксировали теплую погоду, и многие решили воспользоваться этим, отправившись к реками и озерам. Заместитель начальника «Мособлпожспаса» Сергей Прокопюк отметил, что с наступлением осени световой день стал короче, солнечные лучи не успевают прогреть воду.

«Когда человек погружается в холодный водоем, сначала реагирует кожа. Чтобы снизить потерю тепла, сосуды сужаются, а давление и сердечный ритм при этом увеличиваются, то есть страдает сердечно-сосудистая система. К тому же не забываем про судороги, которые становятся следствием переохлаждения», — подчеркнул Прокопюк.

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Также он добавил, что оптимальная температура воды для купания считается 22-25 градусов. В других случаях человек рискует получить переохлаждение различной тяжести. Для ныряния в холодные водоемы нужна специальная подготовка.

«Часто, зная о том, что вода холодная, смельчаки решают вопрос кардинально — сразу ныряют с головой. Такие прыжки в воду могут привести к остановке сердца или инсульту. Еще одной причиной трагедии может стать холодовый шок. Возникает рефлекторная остановка дыхания, при которой возможна потеря сознания, и человек тонет. Это происходит молниеносно», — отметил эксперт.

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