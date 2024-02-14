Подмосковье 14 февраля 2024, 12:19 Жителей Подмосковья предупредили о новых схемах мошенничества под видом маркетплейсов Unsplash

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Мошенники рассылают поддельные электронные письма от имени популярных онлайн-магазинов. О том, как не стать жертвой преступников и не потерять свои деньги, рассказали в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Вместе с тем преступники сообщают получателю о «подарке» от магазина, требуя перейти по ссылке для его получения. Очень важно не вестись на уловки мошенников и не переходить по подозрительным ссылкам.

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Если вам действительно нужно посетить страницу маркетплейса, лучше делать это только через официальный сайт или приложение площадки. Поступая таким образом, вы можете снизить риск попадания в ловушку интернет-мошенников и уберечь свои платежные и конфиденциальные данные.

Еще больше информации о цифровой безопасности можно узнать на портале «Госуслуг» Подмосковья.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в прошлом году в цифру перевели еще 30 госуслуг.

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