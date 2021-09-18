Жителей Подмосковья предупредили о новых методах телефонных мошенников

Злоумышленники нашли новый способ получить доступ к банковским счетам и картам жителей Подмосковья. Теперь они представляются сотрудниками полиции и банков. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу Главного управления региональной безопасности Московской области.

В ведомстве пояснили, что потенциальную жертву мошенники теперь обрабатывают несколько дней, чтобы добиться желаемого. В первый день владельцу банковской карты поступает звонок якобы из банка, чей сотрудник начинает задавать вопросы о номере счета и данных карты.

Многие уже знают о методах работы фейковых банкиров и быстро их разоблачают. Но на следующий же день человеку снова поступает звонок. На этот раз собеседник представляется сотрудником полиции или Центробанка.

Он заявляет, что после вчерашнего звонка злоумышленники смогли получить доступ к счетам. Для подтверждения своих слов могут даже включить запись «перехваченного разговора» с лжебанкиром.

Достаточно напугав человека, мошенники начинают выманивать данные карт, номера счетов и пароли от банковских приложений. Получив желаемое, все деньги списывают со счетов.

В Главном управлении региональной безопасности Московской области призвали не реагировать на звонки с незнакомых номеров. В ведомстве напомнили, что обычно сотрудники полиции приглашают на встречу, а не выпытывают детали банковских данных по телефону.