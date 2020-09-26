Жителей Подмосковья предупредили о новом виде мошенничества

Новый вид мошенничества появился в Московской области. Аферисты начали массово рассылать предпринимателям региона электронные письма — якобы они победили на закрытых торгах и теперь могут заключить договор по выполнению работ. Однако пострадать могут не только компании, но и физлица.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области. Ее слова процитировали на сайте правительства Московской области.

О новом виде мошенничества предупредило ПАО «Ростелеком».

«От имени компании мошенники направляли представителям российских компаний электронные письма, в которых указывали их победителями в закрытых закупках на право заключения договоров по выполнению работ в зависимости от сферы деятельности организации», — сказано в сообщении.

К письмам мошенники прикладывали фальшивые подтверждающие документы — они подделывали протоколы рассмотрения, а также извещения запроса предложений. Сообщения рассылали с незарегистрированного в глобальной системе учета доменных имен адреса rsk.msk.su, который не принадлежит «Ростелекому». Кроме того, в самих сообщениях нет сведений о технических ресурсах, с которых их рассылали.

При этом компания не размещала информацию о закупке услуг, которые были в сообщениях, на тендерных площадках. Прежде чем заключить договор, злоумышленники предлагали предпринимателям, которые якобы победили в торгах, приобрести сертификат подтверждения деловой репутации. Злоумышленники продавали его за несколько десятков тысяч рублей.

Руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев подчеркнул, что за последнее время в регионе выросло число мошеннических операций. При этом сферы, в которых они действуют, а также способы мошенничества постоянно изменяются. Он подчеркнул, что пострадать могут не только компании, но и физические лица. Чтобы не стать жертвой мошенничества, нужно уточнять такую информацию только в официальных источниках. Столкнувшись с мошенничеством, нужно сразу же обращаться к правоохранителям.