23 января 2023, 19:15
Жителей Подмосковья предупредили о новой схеме мошенничества в Telegram
Новая схема мошенничества, основанная на интересе к военным сборам, появилась в Подмосковье. Злоумышленники предлагают мужчинам проверить свое имя в списках на призыв и воруют персональные данные.
Главное управление региональной безопасности Подмосковье предупреждает, что в связи с увеличением интереса общества к военному призыву, мошенники активизировали свою деятельность. Они предлагают фейковые услуги в мессенджере Telegram. Пользователям массово рассылаются письма с предложением проверить свое имя в списках призывников на военную службу.
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Чтобы получить доступ к спискам, необходимо пройти по ссылке, через которую мошенники запрашивают персональные данные жертвы и блокируют доступ к аккаунту.
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Специалисты напоминают, что при получении сомнительных предложений нельзя переходить по сторонним ссылкам в мессенджерах и вводить свои персональные данные на сомнительных ресурсах.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Мошенничество
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