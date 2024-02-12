Подмосковье 12 февраля 2024, 14:20 Жителей Подмосковья предупредили о новой схеме мошенничества с билетами на соревнования Unsplash

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Представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области рассказали, как обезопасить себя от мошенников. Они подчеркнули, что сейчас злоумышленники пытаются продать билеты на соревнования «Игры Будущего».

В Подмосковье участились случаи продажи поддельных билетов на различные мероприятия. В новой схеме обмана мошенники покупают один настоящий билет и копируют его штрихкод в фальшивые документы. Подделку распространяют по заниженной цене на неофициальных сайтах и в соцсетях.

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В итоге несколько покупателей приобретают один и тот же билет. Попасть на мероприятие по этому штрихкоду сможет только тот, кто раньше всех придет и отсканирует его. В этот момент остальные билеты-клоны автоматически превратятся в использованные, и пройти по ним на спортивное мероприятие не получится.

Настоящие билеты на «Игры Будущего» продаются только на официальном сайте соревнований и у билетного оператора. Чтобы обезопасить себя и свои средства, не покупайте билеты с рук и через сторонние сайты.

«Игры Будущего» — масштабное спортивное событие на стыке спорта, науки и технологий, слияние классических и цифровых видов спорта. Международные соревнования пройдут по 21 инновационной дисциплине в Казани с 21 февраля по 3 марта.

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