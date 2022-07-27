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    27 июля 2022, 18:09

    Жителей Подмосковья предупредили о надвигающемся грозовом шторме

    Анастасия Борискова

    По данным синоптиков, 28 июля Московскую область накроет грозовой шторм с порывами ветра до 20 метров в секунду.

    Жителей Подмосковья предупредили о надвигающемся грозовом шторме

    Руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина обратилась к жителям региона с просьбой быть бдительными. Чтобы квартиры не заливало, Ольга Федина попросила не оставлять открытыми окна.

    «В случае протечек кровли, подтопления подъезда или подвала, временного отсутствия электроэнергии или водоснабжения — оперативно обращайтесь в вашу управляющую компанию» — рекомендовала руководитель Госжилинспекции Подмосковья.

    Ожидается, что менее интенсивными дожди станут в пятницу, 29 июля.