Жителей Подмосковья предупредили о надвигающемся грозовом шторме

По данным синоптиков, 28 июля Московскую область накроет грозовой шторм с порывами ветра до 20 метров в секунду.

Руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина обратилась к жителям региона с просьбой быть бдительными. Чтобы квартиры не заливало, Ольга Федина попросила не оставлять открытыми окна.

«В случае протечек кровли, подтопления подъезда или подвала, временного отсутствия электроэнергии или водоснабжения — оперативно обращайтесь в вашу управляющую компанию» — рекомендовала руководитель Госжилинспекции Подмосковья.

Ожидается, что менее интенсивными дожди станут в пятницу, 29 июля.