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    12 мая 2022, 13:35

    Жителей Подмосковья предупредили о начале сезона дождей

    Анастасия Аброськина

    Сезон дождей начинается в Подмосковье. Лишь до конца мая синоптики прогнозируют около 17 дней с осадками.

    Жителей Подмосковья предупредили о начале сезона дождей | Изображение 1

    В Минтрансе Подмосковья водителей и пешеходов призвали к осторожности на дороге. Сегодня, 12 мая, местами ожидается сильный дождь, возможна гроза.

    Соблюдайте ПДД, пристегивайтесь за рулем и придерживайтесь скоростного режима

    Минтранс Подмосковья.

    Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. Они, как и осадки, сохранятся в Подмосковье до конца недели.

    При этом температура воздуха в регионе будет варьироваться от +13 до +20 градусов днем. Ночью она опустится до +6...+8.

    Ранее стало известно, что 12 мая на Москву обрушатся гроза, ливень и порывистый ветер.

    Как подчеркнул ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, вечером в городе будет лить как из ведра.