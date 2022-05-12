Жителей Подмосковья предупредили о начале сезона дождей

Сезон дождей начинается в Подмосковье. Лишь до конца мая синоптики прогнозируют около 17 дней с осадками.

В Минтрансе Подмосковья водителей и пешеходов призвали к осторожности на дороге. Сегодня, 12 мая, местами ожидается сильный дождь, возможна гроза.

Соблюдайте ПДД, пристегивайтесь за рулем и придерживайтесь скоростного режима Минтранс Подмосковья.

Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. Они, как и осадки, сохранятся в Подмосковье до конца недели.

При этом температура воздуха в регионе будет варьироваться от +13 до +20 градусов днем. Ночью она опустится до +6...+8.

Ранее стало известно, что 12 мая на Москву обрушатся гроза, ливень и порывистый ветер.

Как подчеркнул ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, вечером в городе будет лить как из ведра.