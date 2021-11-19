Жителей Подмосковья предупредили о мошенничестве с лжеписьмами от ПФР

Мошенники придумали новый вид обмана пользователей и начали рассылать им письма якобы от Пенсионного фонда России. Об этом предупредили в Главном управлении региональной безопасности Московской области.

Эти фишинговые письма злоумышленники рассылают под видом сообщений от ПФР о необходимости заплатить 13% НДФЛ от летних государственных выплат в размере 10 тысяч рублей на ребенка дошкольного возраста и осенних выплат пенсионерам, а также запрашивают налоговые декларации.

Деньги мошенники требуют выплатить до 1 декабря 2021 года. В ведомстве подчеркнули, что государственные выплаты, за исключением больничных, не облагаются подоходным налогом. Это закреплено в Налоговом кодексе РФ.

Требование об уплате налога высылает только ФНС России, но налоговая работает с гражданами только через «Почту России» или через личный кабинет налогоплательщика. Никакие СМС служба никому не посылает.

Зампред правительства Московской области, руководитель ГУ региональной безопасности Роман Каратаев отметил, что о таких письмах сообщают не только жители Подмосковья, с ними сталкивались и в других регионах.

«Будьте внимательными и бдительными! Доверять можно только официальным сайтам и порталам», — заключил он.