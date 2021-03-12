Жителей Подмосковья предупредили о мошенничестве через портал госуслуг

Главное управление региональной безопасности Московской области предупредило жителей об участившихся сообщениях от мошенников о социальных выплатах. Рассылку производит якобы портал госуслуг.

«Жителям Подмосковья необходимо быть бдительными. В случае подозрительных рассылок не активировать никаких ссылок и обратиться в техподдержку через личный кабинет госуслуг. В случае, если вы стали жертвой мошеннических действий, обратитесь с заявлением в полицию», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.

Электронные письма можно спутать с сообщениями с портала госуслуг. В них мошенники предлагают ввести страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС). После перехода по ссылке открывается окно, где нужно указать номер банковской карты, куда «поступят» деньги. Это фишинговый сайт. Мошенников выдает обратный адрес, который не имеет ничего общего с госуслугами. Письма рассылают с адреса info@mybusinessplan.ru и других подобных.