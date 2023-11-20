Подмосковье 20 ноября 2023, 15:29 Жителей Подмосковья предупредили о мощных снегопадах с 20 ноября Светлана Борщева

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Синоптик Московской области предупредил жителей региона о мощных снегопадах, которые затронут всю территорию Центрального федерального округа. Ожидается, что ухудшение погоды произойдет уже 20 ноября.

Специалист из прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин рассказал, как зима придет в Московскую область.

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«В последнюю неделю ноября по территории ЦФО и северным областям ПФО пройдут две волны мощных снегопадов. Самые сильные снегопады накроют южные, восточные и северо-восточные области ЦФО, а также области Волго-Вятского района», — поделился специалист.

Метеоролог также подчеркнул, что в некоторых районах в течение дня выпадет от 10 до 30 сантиметров снега. Он отметил, что с 20 ноября ожидаются сильные снегопады в южных районах ЦФО и на Средней Волге.

«Москву накроют снегопады с 27 ноября, но не такие сильные, как пройдут на юге, около 10 сантиметров за сутки. Юго-восточные районы области небольшие снегопады зацепят и в начале недели», — уточнил Александр Ильин.

Светлана Борщева Светлана Борщева Светлана Борщева Светлана Борщева

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что коммунальные службы применят четкие алгоритмы уборки снега.

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