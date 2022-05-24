Жителей Подмосковья предупредили о мокром снеге и похолодании до 0

Температура в Подмосковье местами может снизиться до 0 градусов в ближайшие несколько дней. Из-за похолодания в Минтрансе призвали к осторожности на дорогах. Возможны дождь и мокрый снег.

Ветер в ближайшие дни будет холодным — северо-западным. Порывы могут достигать 15 метров в секунду.

В ночь со вторника на среду местами температура снизится до -1 градуса.

«Призываем водителей и пешеходов быть внимательными на дорогах», — отметили в Минтрансе Подмосковья.

Водителям напомнили о важности соблюдения дистанции и скоростного режима на дорогах. Пешеходам посоветовали носить световозвращающие элементы в темное время суток.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что были еще не последние майские заморозки. По его словам, иней на траве может появиться в среду, 25 мая.

Тем не менее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что потепление придет в Москву начиная с 26 мая.