facebook_pixel
    24 мая 2022, 14:45

    Жителей Подмосковья предупредили о мокром снеге и похолодании до 0

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Температура в Подмосковье местами может снизиться до 0 градусов в ближайшие несколько дней. Из-за похолодания в Минтрансе призвали к осторожности на дорогах. Возможны дождь и мокрый снег.

    Жителей Подмосковья предупредили о мокром снеге и похолодании до 0 | Изображение 1

    Ветер в ближайшие дни будет холодным — северо-западным. Порывы могут достигать 15 метров в секунду.

    В ночь со вторника на среду местами температура снизится до -1 градуса.

    «Призываем водителей и пешеходов быть внимательными на дорогах», — отметили в Минтрансе Подмосковья.

    Водителям напомнили о важности соблюдения дистанции и скоростного режима на дорогах. Пешеходам посоветовали носить световозвращающие элементы в темное время суток.

    Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что были еще не последние майские заморозки. По его словам, иней на траве может появиться в среду, 25 мая.

    Тем не менее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что потепление придет в Москву начиная с 26 мая.