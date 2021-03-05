Жителей Подмосковья предупредили о метели в выходные

Жителей Подмосковья предупредили о метели в праздничные выходные. В субботу ожидается небольшой снег, а в воскресенье — метель. При этом температура воздуха поднимется до +1 градуса.

Кроме того, возможен ветер с порывами до 16 метров в секунду. Об этом сообщили в Telegram-канале пресс-службы Минтранса Подмосковья.

Высота снежного покрова может увеличиться до 20-22 сантиметров, а на востоке области — до 26. На дорогах возможны гололедица и заносы.

Небольшой снег прогнозируют и 8 марта. При этом температура будет варьироваться от -11 до -13 градусов.

Дорожные службы переведели в режим повышенной готовности для обеспечения безопасного и комфортного движения автомобилистов и пешеходов Минтранс Подмосковья.

В оперативном штабе круглосуточно следят за погодой, чтобы при необходимости расчистить дороги, обезопасить водителей и пешеходов.

В Минтрансе автомобилистов призвали сократить поездки на личном транспорте и не парковаться на проезжей части. Напомнили и о соблюдении правил ПДД: необходимо выбирать скоростной режим согласно ситуации, быть внимательными и не маневрировать.