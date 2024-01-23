Подмосковье 23 января 2024, 16:55 Жителей Подмосковья предупредили о метели и гололедице Госавтоинспекция Подмосковья рекомендовала соблюдать осторожность из-за метели Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

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Водителям и пешеходам Подмосковья следует внимательно вести себя на дорогах, так как в регионе началась метель. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Московской области.

По прогнозам специалистов, метель продлится до утра 24 января. В регионе ожидается гололедица, температура воздуха будет находиться в районе -3 градусов.

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«На дорогах — гололедица и снежные заносы, порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду», — указали в пресс-службе.

Водителям Подмосковья рекомендовали избегать резких маневров, держать дистанцию и снижать скорость перед пешеходными переходами и поворотами. Госавтоинспекция также посоветовала владельцам автомобилей заранее прокладывать маршруты поездок с учетом погоды.

Ранее МЧС проинформировало москвичей о снежных заносах и усиленном ветре. По данным синоптиков Росгидромета, метель в столице продлится до утра среды, сообщил RT.