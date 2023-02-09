Подмосковье 09 февраля 2023, 16:38 Жителей Подмосковья предупредили о метели и гололедице в выходные

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Минтранс Подмосковья призвал жителей соблюдать ПДД в связи с метелью и гололедицей. В выходные в Московской области ожидается снег и ветер порывами до 15 метров в секунду. В некоторых округах непогода придет уже в пятницу.

В связи с ухудшением погоды водителей и пешеходов призывают быть внимательнее на дорогах. В Минтрансе Подмосковья отметили, что дорожные службы ведут круглосуточный мониторинг ситуации и взаимодействуют с экстренными службами. Кроме того, в регионе идет плановая противогололедная обработка дорожной сети.

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Водителям напоминают о необходимости оценивать дорожную ситуацию, соблюдать скоростной режим, а также не совершать резких маневров. Пешеходам в это время следует переходить дорогу и железнодорожные пути только по переходам, убедившись в отсутствии приближающегося транспорта.

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