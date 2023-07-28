Подмосковье 28 июля 2023, 17:53 ГУРБ Подмосковья раскрыло схему мошенничества с кражей аккаунтов на «Госуслугах» Главное управление региональной безопасности Московской области

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Массовые случаи мошенничества, которые приводят к потере доступа от учетной записи на «Госуслугах», зафиксированы в Подмосковье. Главное управление региональной безопасности Московской области раскрыло схему.

Жителям поступают звонки от якобы сотрудников службы безопасности «Госуслуг». Мошенники рассказывают, будто только что кто-то пытался сменить телефонный номер, привязанный к учетной записи абонента. При этом мошенники обращаются к потенциальной жертве по имени и отчеству, называют подлинные данные места жительства и дату рождения.

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Если мошеннику удается втереться в доверие, он просит жертву сообщить код, который поступил в виде СМС с реального портала госуслуг. Если это сделать, именно в этот момент и произойдет кража учетной записи. Так злоумышленники получают доступ ко всем персональным данным пользователя, с помощью которых они могут оформить кредит или микрозаем.

ГУРБ Московской области призывает жителей быть бдительными и при подозрении немедленно прекращать телефонный разговор. Если же мошенники уже получили доступ к аккаунту, нужно срочно обратиться в МФЦ или техподдержку через личный кабинет в «Госуслугах».

Жители России стали чаще попадаться на новые уловки мошенников. Злоумышленники обманным способом начали принуждать россиян оформлять кредиты под залог недвижимости.