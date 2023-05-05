Подмосковье 05 мая 2023, 17:46 Жителей Подмосковья предупредили о ложных уведомлениях от энергосбытовой компании Главное управление региональной безопасности Московской области

Читать 360tv в

Главное управление региональной безопасности Московской области предостерегло жителей об очередной мошеннической схеме. Злоумышленники кладут ложные уведомления от электросбытовых компаний в почтовые ящики.

В фальшивой бумаге может говориться о необходимости срочной замены устаревших автоматических электрических выключателей.

Реклама

«Фальшивка стилистически подделана под уведомление „Мосэнергосбыта“, под другим созвучным названием, имеет логотип, почти идентичный реальному, печать и подпись, штрихкод. Ссылка на постановление Правительства РФ и штамп „Повторное“ дополнительно стимулируют на безотлагательные действия, особенно пожилых доверчивых людей», — сообщили в ведомстве.

По телефону аферисты предложат заменить выключатели на дорогие аналоги. Также лжеэлетрики могут ходить по квартирам.

В управлении призвали жителей Подмосковья проявить бдительность. В указанных случаях следует позвонить в электросбытовую компанию и уточнить информацию о работах.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».