Жителей Подмосковья предупредили о ливнях с грозой и градом

Сильные ливни с грозой накроют Подмосковье 28 июня. Такая погода сохранится до конца дня, предупредили в главном управлении МЧС по региону.

Местами в понедельник ожидается град. Его жители увидят в некоторых частях Московской области.

Усилится ветер. Порывы могут достигнуть 25 метров в секунду.

В МЧС жителям и водителям рекомендовали избегать шатких конструкций, быть особенно осторожными. При грозе нельзя прятаться под деревьями.

К числу сооружений повышенного риска относятся эстакады, мосты, трубопроводы и электропровода.

При этом температура воздуха будет варьироваться от +30 до +32 градусов днем.

Ранее стало известно, что в понедельник в Москве ожидается «суперливень».