facebook_pixel
    28 июня 2021, 10:19

    Жителей Подмосковья предупредили о ливнях с грозой и градом

    Анастасия Аброськина

    Сильные ливни с грозой накроют Подмосковье 28 июня. Такая погода сохранится до конца дня, предупредили в главном управлении МЧС по региону.

    Жителей Подмосковья предупредили о ливнях с грозой и градом | Изображение 1

    Местами в понедельник ожидается град. Его жители увидят в некоторых частях Московской области.

    Усилится ветер. Порывы могут достигнуть 25 метров в секунду.

    В МЧС жителям и водителям рекомендовали избегать шатких конструкций, быть особенно осторожными. При грозе нельзя прятаться под деревьями.

    К числу сооружений повышенного риска относятся эстакады, мосты, трубопроводы и электропровода.

    При этом температура воздуха будет варьироваться от +30 до +32 градусов днем.

    Ранее стало известно, что в понедельник в Москве ожидается «суперливень».