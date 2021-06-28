28 июня 2021, 10:19
Жителей Подмосковья предупредили о ливнях с грозой и градом
Сильные ливни с грозой накроют Подмосковье 28 июня. Такая погода сохранится до конца дня, предупредили в главном управлении МЧС по региону.
Местами в понедельник ожидается град. Его жители увидят в некоторых частях Московской области.
Усилится ветер. Порывы могут достигнуть 25 метров в секунду.
В МЧС жителям и водителям рекомендовали избегать шатких конструкций, быть особенно осторожными. При грозе нельзя прятаться под деревьями.
К числу сооружений повышенного риска относятся эстакады, мосты, трубопроводы и электропровода.
При этом температура воздуха будет варьироваться от +30 до +32 градусов днем.
Ранее стало известно, что в понедельник в Москве ожидается «суперливень».