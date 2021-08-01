Жителей Подмосковья предупредили о грозе с сильным ветром 2 августа

В Московской области в понедельник пройдут дожди, местами прогнозируют грозу и ветер с порывами до 17 метров в секунду. Экстренное предупреждение вышло на сайте МЧС по Подмосковью.

На случай ненастной погоды жителям Подмосковья рекомендовали убрать вещи с балконов и со двора в дом или подвал, а также обрезать сухие деревья, угрожающие жилищу. Если есть машина, то ее лучше поставить в гараж. Если нет гаража, то парковаться лучше подальше от деревьев и шатких конструкций. Пешеходам тоже следует обходить их. На улице также опасно находиться вблизи домов с неустойчивой кровлей.

При грозе и порывистом ветре в МЧС посоветовали избегать деревьев, мостов, эстакад, трубопроводов, ЛЭП и потенциально опасных промышленных объектов.

В Гидрометцентре ранее пообещали жителям московского региона тепло в ближайшие дни. Роман Вильфанд сообщал, что 2 августа в Москве и Подмосковье будет жара, столбики термометра поднимутся до +29…+31 градуса. А сегодня ожидается +21…+26 градусов.

Последний месяц лета во всей России обещает быть теплым.