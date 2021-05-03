Жителей Подмосковья предупредили о грозе и сильном ветре вечером 3 мая

МЧС Подмосковья предупредило жителей о грозе и сильном ветре во второй половине дня 3 мая. В ведомстве посоветовали не выходить на улицу без необходимости. Об этом рассказали в пресс-службе управления МЧС по Московской области.

В подмосковном МЧС сообщили, что вечером 3 мая в регионе ожидается гроза и порывы ветра до 17 метров в секунду. По прогнозам ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» неблагоприятные погодные условия сохранятся до первой половины ночи 4 мая.

МЧС рекомендовало убрать вещи с балконов и не оставлять автомобили под деревьями. Жителям посоветовали не выходить из дома без необходимости, держаться подальше от электропроводки и антенн.