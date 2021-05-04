Жителей Подмосковья предупредили о дожде и мокром снеге 4 мая

Дождь с мокрым снегом и усиленный ветер ожидаются в Подмосковье 4 мая. Об этом предупредили в областном главке МЧС.

О неблагоприятных погодных условиях напомнили со ссылкой на прогноз Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В Московской области 4 мая ожидается дождь — местами с мокрым снегом и порывами ветра до 18 метров в секунду Главное управление МЧС России по Подмосковью.

Жителям посоветовали убрать с балконов вещи, которые может сорвать усиленный ветер. Если рядом с домом есть сухие ветви деревьев, способные навредить имуществу, лучше их обрезать.

«Машину поставьте в гараж. При отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев и слабых конструкций», — добавили в главке МЧС.

Жителей Подмосковья предупредили, что не стоит ходить под неустойчивыми крышами и козырьками домов, а также лучше всего избегать мест с электрическими проводами и опасными промышленными объектами.