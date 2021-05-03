Жителей Подмосковья предупредили о дожде с мокрым снегом

Во вторник, 4 мая, на территории Московской области ожидается дождь, местами мокрый снег. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

Синоптики предупредили, что порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду. Специалисты призвали жителей обходить шаткие строения, деревья и линии электропередачи. Автомобилистов попросили ставить машины в гараж или вдали от деревьев.

Кроме того, в ведомстве уточнили, что по 4 мая включительно в регионе действует «желтый» уровень погодной опасности из-за порывистого ветра, дождя и грозы.

С 1 мая леса Московской области будут недоступны для простых граждан из-за особого противопожарного режима. Кроме того, ограничения коснулись и любителей пожарить шашлыки на природе.

Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец ранее рассказал, что климатическое лето начнется в нашей стране в конце мая. В третью декаду месяца ожидается превышение температуры над нормой как минимум на 1–3 градуса. Как правило, наступление климатического лета в Москве происходит 28 мая.