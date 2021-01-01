Жителей Подмосковья предупредили о 14 опасных водоемах

Всего в регионе проверили 62 водоема, где жители часто выходят на лед. В 14 населенных пунктах делать этого не рекомендуется. Толщина льда там менее семи сантиметров.

Опасно выходить на лед Оки в городах Серпухов, Кашира, Озеры, Ступино и поселке Белоомут.

Москва-река не замерзла в Коломне, Бронницах, Жуковском.

Источник фото: МЧС

На Волгу не выйти в Дубне. Не промерзло зеро Бельское в Бронницах и река Нерская в деревне Маришкино и поселке Цурюпы. Озеро Островное в поселке Белоозерский и озеро Светлое в микрорайоне Лопатинский в Воскресенске также не внушают доверия. Наконец, не стоит заниматься зимней рыбалкой или играми на льду Шатурской группы озер в Рошале.

Всего подмосковные водоемы патрулируют 132 спасателя, используя 43 единицы техники.