01 января 2021, 21:02
Жителей Подмосковья предупредили о 14 опасных водоемах
Некоторые водоемы Подмосковья не замерзли или покрылись тонким слоем льда, выходить на который опасно. Об этом сообщили в главном управлении МЧС по Московской области.
Всего в регионе проверили 62 водоема, где жители часто выходят на лед. В 14 населенных пунктах делать этого не рекомендуется. Толщина льда там менее семи сантиметров.
Опасно выходить на лед Оки в городах Серпухов, Кашира, Озеры, Ступино и поселке Белоомут.
Москва-река не замерзла в Коломне, Бронницах, Жуковском.
На Волгу не выйти в Дубне. Не промерзло зеро Бельское в Бронницах и река Нерская в деревне Маришкино и поселке Цурюпы. Озеро Островное в поселке Белоозерский и озеро Светлое в микрорайоне Лопатинский в Воскресенске также не внушают доверия. Наконец, не стоит заниматься зимней рыбалкой или играми на льду Шатурской группы озер в Рошале.
Всего подмосковные водоемы патрулируют 132 спасателя, используя 43 единицы техники.