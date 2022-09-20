Подарите ребенку шанс услышать звуки. Трехлетнюю Аню из Волгограда спасет любое пожертвование на реабилитацию | 360°

Подмосковье 20 сентября 2022, 11:06 Поделиться Telegram

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Viber Подарите ребенку шанс услышать звуки. Трехлетнюю Аню из Волгограда спасет любое пожертвование на реабилитацию

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Трехлетняя Аня Дудина из Волгограда боролась за жизнь с первого вдоха: девочка родилась раньше срока ростом 36 сантиметров и весом 900 граммов. Проведя 40 дней в реанимации и еще 40 в отделении патологии новорожденных, ей удалось выжить, но спустя шесть месяцев врачи поставили диагноз «тугоухость четвертой степени, осложненная болезнями опорно-двигательной системы».

Аня стала наблюдаться у невролога, кардиолога и ортопеда и получила статус инвалида. Родители делали все возможное, чтобы помочь дочери: посещали курсы реабилитации, включая массаж, плавание, лечебную физкультуру, и готовили к операции по установке слухового имплантата.

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После обследований в Москве и Астрахани девочка получила квоту на операцию в Санкт-Петербурге, а затем прошла недельную реабилитацию в Подмосковье. Она позволила ей начать лучше слышать и реагировать на звуки.

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Для развития девочке необходима дальнейшая реабилитация стоимостью 330 тысяч рублей. Собрать такую сумму для семьи тяжело, ведь родители воспитывают сразу четверых детей.

Но помочь Ане может каждый. Для этого нужно лишь перейти по ссылке и перевести желаемую сумму.

В семье работать может только папа — мама постоянно находится с Аней и ее сестрой-близняшкой. Благодаря помощи неравнодушных людей ей удастся начать новую жизнь.

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