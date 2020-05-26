Более 450 жителей Подмосковья переселили из аварийного жилья с начала года

В Подмосковье продолжают расселять жителей из аварийных домов. С начала года в новые квартиры уже переехали 457 человек. Удалось расселить почти 200 аварийных помещений. Об этом сообщила пресс-служба министерства строительного комплекса региона.

Источник фото: пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья

С начала года в Подмосковье из аварийного жилья расселили 457 человек. Больше всего переселили из городских округов Клин — 94 человека, Кашира — 68 человек, Серебряные Пруды — 63 человека, Пушкино — 56 человек, и Шатура — 22 человека.

«С начала года в рамках госпрограмм переселено 457 граждан из 195 аварийных помещений общей площадью 7,5 тысячи квадратных метров», — уточнил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Он добавил, что до конца года переселят более 2,7 тысячи жителей из 1105 аварийных помещений.