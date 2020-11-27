Жителей Подмосковья научат экономить электричество. Поможет «Е-диктант»

В России проведут «Е-диктант». Жители Подмосковья смогут принять участие в мероприятии. Диктант поможет научиться рационально потреблять электричество и экономить бюджет. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства энергетики Московской области.

Всероссийский диктант по энергосбережению представляет собой мультимедийный онлайн-тест. Участники ответят на вопросы по энергосбережению.

«E-диктант» проведут в два этапа. Первый этап пройдет с 30 ноября по 13 декабря. В нем можно поучаствовать в личном кабинете на сайте в удобное для вас время. Второй этап проведут в прямом эфире 19 декабря.

Диктант поможет жителям проверить знания и выработать грамотный подход к энергосбережению в каждом доме. Участвуя в мероприятии, можно узнать, как сократить расход электроэнергии в многоэтажке, когда выгоднее включать стиральную машину, от чего зависит энергоэффективность здания, как научиться рационально использовать ресурсы.

Участником может стать любой желающий от 12 лет. Победителей наградят дипломами и ценными призами. Все этапы диктанта пройдут в онлайн-формате на сайте www.energydict.ru.

«Сокращение потребления энергоресурсов — энергосбережение — является важной задачей для региона, особенно в условиях сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановки. В настоящее время Министерством проводится планомерная работа по сокращению потребления электрической и тепловой энергии в государственных учреждениях Московской области. Но большего успеха в энергосбережении можно добиться только при участии граждан. „E-диктант“ способен объяснить даже ребенку важность разумного потребления ресурсов», — отметил министр энергетики Московской области Александр Самарин.