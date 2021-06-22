Жителей Подмосковья начнут штрафовать за выгул собак без намордника и поводка с 25 июня

В Московской области 25 июня жителей начнут штрафовать за нарушения правил выгула собак. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

Всех хозяев собак, проживающих в Московской области, ждут новые штрафы. Изменения Кодекса Московской области об административных правонарушениях вступят в силу 25 июня.

«В связи с обращениями людей о нападении животных при выгуле или причинении вреда здоровью в Кодекс об административных правонарушениях Московской области внесены поправки. Изменения вступают в силу 25 июня текущего года. Несоблюдение правил выгула домашних животных влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 рублей до пяти тысяч рублей», — уточнил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Новые штрафы вводят из-за участившихся случаев травматизма жителей Подмосковья из-за нападения собак, которых выгуливали без поводка и намордника. Также больше жалоб от жителей стало поступать по поводу содержания собак в многоквартирных домах и на придомовых территориях.

Штрафы будут выписывать, если владельцы собак не убирают за своим животным в общественных местах. За нарушение могут взыскать от 500 рублей до 1,5 тысячи рублей.

Наказание последует, если выгуливать собаку без поводка и намордника в помещениях общего пользования многоквартирных домов, во дворах, на спортивных площадках, на территориях, прилегающих к образовательным и медицинским учреждениям, и в других общественных местах. За нарушение этого правила владельцу придется заплатить от тысячи до двух тысяч рублей.

Запрещено также выгуливать собак на детских площадках и на территориях детских садов.

За причинение ущерба чужому имуществу собакой или за нападение питомца на чужое животное тоже последует административное наказание. Если собака нападет на человека и причинит ему вред, штраф составит пять тысяч рублей.