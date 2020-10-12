Жителей Подмосковья будут информировать об отключениях воды онлайн

В Подмосковье появился новый сервис по оповещению об аварийных и плановых ремонтных работах на сетях холодного водоснабжения. Благодаря ему об отключениях воды жителей будут информировать онлайн. Об этом рассказала пресс-служба Министерства ЖКХ Московской области.

Всю информацию о причинах и времени отключения холодной воды жители смогут получать на телефон или компьютер. Сервис разработали на базе личного кабинета клиента ЕИАС ЖКХ. Воспользоваться им могут и жители, зарегистрированные на портале госуслуг.

«Ранее сервис был запущен в пилотном режиме в трех городских округах Подмосковья, получил положительные отзывы от первых пользователей и теперь доступен для всех жителей региона», — отметил Антон Велиховский, министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Министр добавил, что благодаря сервису ведомству удается оперативно оповещать жителей, если на объекте водоснабжения произошел технологический сбой.

Также жителям отправляют push-уведомления о свежих новостях на сайте Министерства. Зайти в новый личный кабинет можно на главной странице сайта ЕИАС ЖКХ или в мобильном приложении.

Чтобы зарегистрироваться в системе на смартфоне, нужно выполнить четыре простых шага: произвести переход во вкладку «Регистрация», ввести персональные данные собственника квартиры, подтвердить согласие на обработку персональных данных, завершить регистрацию.

Чтобы зарегистрироваться в системе на компьютере, нужно зайти на главную страницу ЕИАС ЖКХ, нажать кнопку «Личный кабинет», нажать кнопку «Для граждан», авторизоваться через портал госуслуг, нажав на кнопку «Войти через Госуслуги».