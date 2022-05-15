Традиционный фестиваль пирогов в День семьи объединил более двух тысяч жителей Подмосковья

Международный день семьи отмечают в воскресенье, 15 мая. В Московской области в этот день традиционно проведут фестиваль пирогов. Он объединит более двух тысяч жителей.

«По доброй традиции семьи из Подмосковья примут участие в фестивале пирогов, где представят лучшие рецепты и красивые изделия. Местом проведения в этом году выбран парк „Патриот“», — рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Она уточнила, что в фестивале примут участие многодетные семьи и участники конкурса «Семья года». Пироги будут оценивать в семи номинациях: «Мамины секреты», «Богатырский пирог», «Сердечное угощение», «Десертный рай», «Семейные традиции», «Караваево царство» и «Юный пекарь». Предусмотрен и приз зрительских симпатий.

Источник фото: телеканал «360»

«Оценивать семейный труд будет не только жюри, но и участники фестиваля, а это порядка 2000 человек. Победителей ждут ценные, полезные подарки и дипломы», — добавила Каклюгина.

Пироги будут оценивать по следующим критериям: техника и качество исполнения, оригинальность и внешний вид. По правилам, участник, набравший большее количество голосов жюри, становится победителем номинации. При равном количестве набранных голосов председатель жюри имеет решающий голос. По итогам конкурса оргкомитет объявит победителей.

Среди участников есть семья Валентины и Виктора Заики из Серпухова. Они воспитывают девять приемных детей, четверо из них приехали из Донбасса. Пирог они решили назвать «Россия — родина моя».