Жителей пяти аварийных домов переселили в новые квартиры в Егорьевске

Программу Московской области «Переселение граждан из аварийного жилья» реализуют в Егорьевске. За 9 лет в благоустроенные дома переехали более 1100 человек, удалось расселить более 60 аварийных домов. В этом году жители еще 5 аварийных домов отпраздновали новоселье.

Супруги Курановы никак не могут привыкнуть, что дома тепло. Сергей Владимирович и Татьяна Александровна по-прежнему кутаются в халат и носят войлочные сапоги. Двадцать с лишним лет семья прожила в бараке. Топились дизелем, удовольствие не из дешевых, так что пенсионерам приходилось экономить. В новой квартире комфортные +23, да и плита работает не от привозного газового баллона.

Источник фото: телеканал «360»

«Новая плита газовая, все подключили. Котел мне правда незнаком — после того, какой у меня был, мне уже кажется, что им надо управлять, как космическим кораблем. Ну ничего, каждый вечер сижу, осваиваю, читаю, как его правильно регулировать», — поделился житель г. Егорьевск Сергей Куранов.

Источник фото: телеканал «360»

Переехать из барака в благоустроенный дом семье помогло участие городского круга Егорьевск в государственной региональной программе. В благоустроенные дома за 9 лет реализации программы переехали более 1100 человек. В начале 2022-го ключи от новых квартир получат еще 13 семей.

Источник фото: телеканал «360»

«Сейчас готовится аукционная процедура, планируется расселить еще 13 двух- и трехкомнатных квартир. Соответственно, мы планируем, что в 1-м квартале 2022 на территории города Егорьевск будет расселен весь аварийный жилой фонд, признанный аварийным до 01.02.2017 года», — сказал замначальника управления по строительству и дорожному хозяйству администрации г. о. Егорьевск Сергей Иллюминарский.