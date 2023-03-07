Подмосковье 07 марта 2023, 20:10 Жителей Орехово-Зуева избавят от запаха сточных вод в 2023 году

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Жильцы дома № 6 на улице Мира в Орехово-Зуеве страдают от неприятных запахов и проблем с канализацией. В этом году их решат в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Вот палка сырая, вот такое количество воды сейчас в подвале. Этот приступ был сухой, на него можно было ступить. Это за последнее время к вечеру, потому что народ, видимо, стал мыться», — объяснил один из жильцов.

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После прорыва сотрудники управляющей компании осушили подвал. Затем помещение обработали специальным дезинфицирующим раствором. Однако для решения проблем с водотведением в Орехово-Зуеве требуется капитальный ремонт советского коллектора.

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«На коллекторе, который проходит вдоль федеральной трассы образовалось порядка пяти провалов. Начало затапливать канализации, подвалы близлежащих домов. То есть по улице Урицкого, по Луговой», — сообщил замглавы городского округа Илья Денисов.

По его словам, сейчас на коллекторе идут аварийно-восстановительные работы.

В коммунальных службах рассказали, что зачастую жители сами становятся причиной сбоев в работе водоотведения.

«Люди неправильно используют свои бытовые отходы, начиная от памперсов, очистков. Есть раздельный сбор, стоят баки. Можно было все аккуратно выкидывать. Таких аварий не будет и приятно будет самим жить», — сообщила мастер по благоустройству 1-го участка УК «НКС» Елена Степаненко.

Проблему с водоотведением будут решать на государственном уровне. Для этого заявили ряд программ по модернизации систем.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье не осталось ни одного округа в красной зоне рейтинга по качеству питьевой воды. Последним среди отстающих было Фрязино, однако муниципалитет тоже повысил показатели.

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