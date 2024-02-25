25 февраля 2024, 10:01
Жителей Одинцово бесплатно научат фигурному катанию в парке «Раздолье»
Бесплатный МК по фигурному катанию пройдет в парке «Раздолье» в Одинцово
Бесплатный мастер-класс по фигурному катанию состоится на катке в парке «Раздолье» в Одинцово 25 февраля. Началов 14:00. Об этом сообщила пресс-служба Министерства благоустройства Московской области.
Тренеры помогут всем желающим с техникой и расскажут секреты катания на льду.В ведомстве напомнили, что площадь катка в парке Малевича — 1250 квадратных метров. Здесь есть теплый гардероб, камера хранения, трибуна и музыкальное сопровождение — все для комфортного отдыха. Маленькие посетители могут взять для катания пингвина-помощника.
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Ранее зрители военно-исторической реконструкции «Последний бой лейтенанта Графова» на Поле Победы в Одинцово, возле Главного храма Вооруженных сил Российской Федерации, смогли прослушать лекцию о холодном оружии русской армии. Мероприятие приурочили к Дню защитника Отечества. Посетители узнали о разных видах сабель, шашек и палашей и сделали памятное фото возле стенда с холодным оружием и винтовочными штыками.
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